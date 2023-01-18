Защитник «Ростова» рассказал о различиях в работе между Карпиным и Сёминым
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал о различиях в работе Валерия Карпина и Юрия Сёмина на посту главного тренера ростовской команды.
«Модель игры Сёмина сильно отличается. Тогда пришлось резко перестраиваться. У Карпина весь футбол строится от высокого прессинга, тактики. Георгиевич всё показывал, разжёвывал, работал над этим. А у Сёмина всё сводилось именно к работе с мячом. Его тренировки строились на постоянных «квадратах», передачах. Мы это всегда отрабатывали», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».
Сёмин возглавлял «Ростов» с августа по октябрь 2021 года. Карпин работал с клубом из Ростова-на-Дону с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в клуб в марте 2022 года, также работая в настоящий момент.
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