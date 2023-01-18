Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ростова» рассказал о различиях в работе между Карпиным и Сёминым

Защитник «Ростова» рассказал о различиях в работе между Карпиным и Сёминым
Комментарии

Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал о различиях в работе Валерия Карпина и Юрия Сёмина на посту главного тренера ростовской команды.

«Модель игры Сёмина сильно отличается. Тогда пришлось резко перестраиваться. У Карпина весь футбол строится от высокого прессинга, тактики. Георгиевич всё показывал, разжёвывал, работал над этим. А у Сёмина всё сводилось именно к работе с мячом. Его тренировки строились на постоянных «квадратах», передачах. Мы это всегда отрабатывали», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

Сёмин возглавлял «Ростов» с августа по октябрь 2021 года. Карпин работал с клубом из Ростова-на-Дону с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в клуб в марте 2022 года, также работая в настоящий момент.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023