Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» планирует сделать предложение о трансфере форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна

«Бавария» планирует сделать предложение о трансфере форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна
Комментарии

«Бавария» готовит предложение о трансфере нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна, сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, руководство «Тоттенхэма» потребует £ 100 млн (около € 114 млн) за Кейна у любого английского клуба. При этом ожидается, что для зарубежных команд, проявивших к игроку интерес, цена будет снижена. «Бавария» внимательно следит за ситуацией. Сам Кейн не торопится продлевать соглашение со «шпорами». Окружение 29-летнего форварда считает, что только выход в Лигу чемпионов или завоёванный трофей могут убедить Кейна остаться в «Тоттенхэме».

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются Кейном. «Тоттенхэм» может продать его летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023