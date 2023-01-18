«Бавария» планирует сделать предложение о трансфере форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна

«Бавария» готовит предложение о трансфере нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна, сообщает Daily Telegraph.



По информации источника, руководство «Тоттенхэма» потребует £ 100 млн (около € 114 млн) за Кейна у любого английского клуба. При этом ожидается, что для зарубежных команд, проявивших к игроку интерес, цена будет снижена. «Бавария» внимательно следит за ситуацией. Сам Кейн не торопится продлевать соглашение со «шпорами». Окружение 29-летнего форварда считает, что только выход в Лигу чемпионов или завоёванный трофей могут убедить Кейна остаться в «Тоттенхэме».



В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.