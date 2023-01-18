Агент Кварацхелии отреагировал на новость об интересе к Хвиче со стороны «Манчестер Сити»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».
«У меня на столе никаких бумаг от «Манчестер Сити» нет. Как, полагаю, и в офисе «Наполи» тоже», — сказал Джугели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Кварацхелия стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Ранее Хвича выступал за казанский «Рубин» и «Динамо» из Батуми.
«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом».
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