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«Арсенал» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью

«Арсенал» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью
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Лондонский «Арсенал» хочет приобрести бразильского вингера «Барселоны» Рафинью, сообщает Sport.es.

Отмечается, что 26-летний футболист очень нравится тренеру Микелю Артете, он просит боссов «канониров» подписать его. «Арсенал» надеется купить Рафинью зимой, руководство уже связалось с окружением футболиста. Бразилец намерен продолжать бороться за место в составе «Барселоны», но он польщён интересом со стороны английской команды.

Рафинья перешёл в клуб из столицы Каталонии летом 2022 года за € 58 млн из «Лидса». На его счету 23 матча за «Барсу» во всех турнирах, он забил три гола и отдал три результативные передачи. Также вингер в составе сборной Бразилии принял участие в ЧМ-2022.

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