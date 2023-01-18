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«Он вездесущий, как супермен». Лангович назвал лучшего игрока РПЛ

«Он вездесущий, как супермен». Лангович назвал лучшего игрока РПЛ
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал, кого считает самым сильным игроком Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он выделил своего партнёра по команде — Данила Глебова, сравнив его с суперменом.

«Кто сейчас самый сильный игрок РПЛ? Назову Глебова. Он вездесущий, как супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя.

Глеб [Данил Глебов] держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами, — отметил Лангович. — С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет. Думаю, капитаном «Ростова» он является заслуженно. Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне», — приводит слова Андрея Ланговича «РБ Спорт».

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