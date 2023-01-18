«Он вездесущий, как супермен». Лангович назвал лучшего игрока РПЛ
Поделиться
Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал, кого считает самым сильным игроком Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он выделил своего партнёра по команде — Данила Глебова, сравнив его с суперменом.
«Кто сейчас самый сильный игрок РПЛ? Назову Глебова. Он вездесущий, как супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя.
Глеб [Данил Глебов] держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами, — отметил Лангович. — С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет. Думаю, капитаном «Ростова» он является заслуженно. Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне», — приводит слова Андрея Ланговича «РБ Спорт».
Комментарии
- 18 января 2023
-
18:23
-
18:22
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:01
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:04
-
14:48
-
14:46
Партнерский контент