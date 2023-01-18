Гвардиола — о погоне за «Арсеналом» в АПЛ: «Ман Сити» много раз был в таком положении

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе с лондонским «Арсеналом» за победу в чемпионате Англии сезона-2022/2023.



«Когда отстаёшь, не можешь позволить себе терять очки. Давление? Давление — это каждый следующий матч. Мы не можем думать ни о чём другом. Каждая позиция в «Арсенале» хороша, поэтому они так высоко. Пока они лучше нас.



Впереди ещё много матчей. Мы не думаем о гонке, все мысли лишь о следующей игре. Посмотрим, что произойдёт. Мы были в таком положении в прошлом много раз», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



«Манчестер Сити» в 18 матчах набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (47) — на первом месте.