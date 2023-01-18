Анчелотти — о трудностях «Реала»: не ожидали, что травмы повлияют на команду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Кубка Испании с «Вильярреалом» высказался о непростом периоде для мадридской команды. «Сливочные» уступили «Барселоне» в финале Суперкубка страны (1:3), а в Ла Лиге занимают второе место, отставая от каталонцев на три очка.

«У нас есть хорошая возможность выйти из сложной ситуации. Такие удары обычно случаются в течение сезона. Мы хотим поскорее выйти из этой ситуации. Мы знали, что январь будет трудным месяцем, но не ожидали травм, которые немного повлияли на команду. Не быть на вершине сейчас было нормально, и мы должны пережить этот месяц.

Все думают, что «Реал» мёртв, но мы должны быть спокойны и уверены, потому что сезон очень длинный. Мы никогда не собираемся сдаваться, ни завтра, ни в воскресенье, ни в следующей игре. Мы будем бороться до конца во всех соревнованиях. Единственный выход для нас сейчас – не терять уверенности в команде, которая очень хорошо выступала до ноября, потому что у нас собрана команда из фантастических игроков», — приводит слова Анчелотти издание Sport.es.

Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Вильярреалом» состоится завтра, 19 января. Начало встречи – в 23:00 мск.

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«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры:

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