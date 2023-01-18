«Манчестер Юнайтед» нацелился продлить контракт с Гарначо

«Манчестер Юнайтед» нацелился продлить контракт с аргентинским нападающим команды Алехандро Гарначо. Об этом информирует британский журналист Джеймс Дакер в своём «твиттере».

По информации источника, руководство «красных дьяволов» находится в продвинутой стадии переговоров с 18-летним форвардом о новом контракте. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. «Юнайтед» хотят сделать Гарначо сбалансированное предложение, которое служило бы наградой игроку за прогресс, но и не являлось бы переплатой.

Гарначо дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Всего за «красных дьяволов» аргентинец сыграл 17 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема: