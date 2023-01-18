Кавазашвили: в первой же игре стало ясно, что Мевля не соответствует уровню «Спартака»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.

«Положительная новость. Если мы говорим о мастерстве, то Мевля не подходит такому клубу, как «Спартак». В первой же игре стало ясно, что не соответствует уровню — допускал очень глупые ошибки. Ничего страшного в его уходе нет», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Мевля стал игроком «Спартака» осенью 2022 года, перейдя из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента. За красно-белых словенец сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями.

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