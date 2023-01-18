Кавазашвили: в первой же игре стало ясно, что Мевля не соответствует уровню «Спартака»
Поделиться
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход защитника Михи Мевли из московского клуба.
«Положительная новость. Если мы говорим о мастерстве, то Мевля не подходит такому клубу, как «Спартак». В первой же игре стало ясно, что не соответствует уровню — допускал очень глупые ошибки. Ничего страшного в его уходе нет», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Мевля стал игроком «Спартака» осенью 2022 года, перейдя из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента. За красно-белых словенец сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями.
Джикия: где Промес? Я лора не прошёл, плохо слышу:
Новость по теме«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей
Комментарии
- 18 января 2023
-
18:23
-
18:22
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:01
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:04
-
14:48
-
14:46
Партнерский контент