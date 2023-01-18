Защитник «Ростова»: с «Зенитом» можно соперничать абсолютно спокойно. Их уже обыгрывали

Защитник «Ростова» Андрей Лангович заявил, что с лидирующим в Российской Премьер-Лиге санкт-петербургским «Зенитом» можно соперничать.

«Последняя игра у нас с ними была в Питере в октябре. Мы ехали с прекрасным пониманием того, как играть против них. Мы знали, что у «Зенита» есть очень сильные игроки. Их особенность в том, что они быстро и сразу же наказывают даже за малейшую ошибку. Если другие команды ещё прощают тебе ошибки, то «Зенит» за счёт своих лидеров наказывает. Но я не считаю эту команду непобедимой, с ней можно играть, просто нужно адаптироваться. В этом сезоне их уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

«Зенит» после 17 сыгранных матчей набрал 42 очка, опережая идущий третьим «Ростов» на семь баллов. В чемпионате России сезона-2022/2023 санкт-петербургская команда потерпела лишь одно поражение.