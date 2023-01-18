Агент: какие ещё могут быть мысли у Кварацхелии, если у него есть шанс выиграть Серию А?

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, поделился мнением о шансах футболиста стать чемпионом итальянской Серии А в составе неаполитанского клуба.
«На данный момент понятно, что все его мысли о «Наполи». Если есть шанс выиграть Серию А и побороться за Лигу чемпионов, то какие ещё могут быть мысли? Девять очков преимущества в чемпионате Италии отпускать нельзя. «Айнтрахт» в 1/8 финала ЛЧ (матчи 21 февраля и 8 марта. — Прим. «Чемпионата») обязаны проходить. Так что есть к чему стремиться здесь и сейчас», — сказал Джугели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
У Кварацхелии в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах на счету девять голов и 10 результативных передач. Следующую встречу клуб проведёт 21 января, когда в рамках 19-го тура Серии А сыграет с «Салернитаной», начало – в 20:00 мск.
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