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«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче
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Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между «Акроном» и «Рубином». Команды играли в Белеке (Турция). Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу казанской команды.

В составе команды Юрия Уткульбаева голами отметились Александр Саплинов, Солтмурад Бакаев, Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. У тольяттинцев забитыми мячами отметились Карим Гираев и Максим Палиенко — он реализовал пенальти.

По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Рубин» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий официальный матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут с «Кубанью» на гостевом поле 4 марта. Лидирует в первенстве «Балтика» (41). «Акрон» занимает 13-е место в соревновании.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 января 2023, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань, Россия
0:1 Саплинов – 21'   0:2 Бакаев – 25'   1:2 Гираев – 46'   1:3 Мартынович – 48'   2:3 Палиенко – 65'   2:4 Грицаенко – 87'
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