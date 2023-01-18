«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между «Акроном» и «Рубином». Команды играли в Белеке (Турция). Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу казанской команды.
В составе команды Юрия Уткульбаева голами отметились Александр Саплинов, Солтмурад Бакаев, Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. У тольяттинцев забитыми мячами отметились Карим Гираев и Максим Палиенко — он реализовал пенальти.
По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Рубин» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий официальный матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут с «Кубанью» на гостевом поле 4 марта. Лидирует в первенстве «Балтика» (41). «Акрон» занимает 13-е место в соревновании.
Комментарии
- 18 января 2023
-
18:23
-
18:22
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:45
-
17:33
-
17:30
-
17:24
-
17:21
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:15
-
16:01
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:04
-
14:48
-
14:46
Партнерский контент