«Рубин» обыграл «Акрон» в товарищеском матче

Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между «Акроном» и «Рубином». Команды играли в Белеке (Турция). Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу казанской команды.

В составе команды Юрия Уткульбаева голами отметились Александр Саплинов, Солтмурад Бакаев, Александр Мартынович и Алексей Грицаенко. У тольяттинцев забитыми мячами отметились Карим Гираев и Максим Палиенко — он реализовал пенальти.

По итогам 20 туров Мелбет Первой лиги «Рубин» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. Следующий официальный матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут с «Кубанью» на гостевом поле 4 марта. Лидирует в первенстве «Балтика» (41). «Акрон» занимает 13-е место в соревновании.