Вендел присоединился к «Зениту» на сборах. Он пропустил три дня

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел присоединился к команде на зимних тренировочных сборах в Катаре. Об этом стало известно из видео, опубликованного в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

Бразилец пропустил старт тренировочного процесса, присоединившись к «Зениту» спустя три дня после начала сборов в Катаре. Стоит отметить, что остальные легионеры петербуржцев, за исключением находящегося в расположении молодёжной сборной Бразилии защитника Роберта Ренана, прибыли на сборы сине-бело-голубых вовремя. Причины, по которым Вендел опоздал на начало тренировок в Катаре, не сообщаются.

25-летний Вендел сыграл 22 матча за петербуржцев в текущем сезоне, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.