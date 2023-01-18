В «Ювентусе» объявили о назначении нового директора клуба

60-летний итальянский бизнесмен Джанлука Ферреро назначен новым директором туринского «Ювентуса». Это решение было принято на собрании акционеров, на котором также утвердили новый совет директоров, состав которого будет функционировать до 30 июня 2025 года.

«Сегодня я вступил в должность президента «Ювентуса» с большим волнением и большой гордостью. В этом моём первом публичном выступлении я выражаю глубокую признательность президентам, которые предшествовали мне, с некоторыми из которых я провёл периоды своей жизни. В частности, я хотел бы поблагодарить президента Андреа Аньелли.

Моя первая мысль как президента обращена к болельщикам этой команды, которые всегда были её силой и сердцем. У меня была возможность встретиться и поговорить с некоторыми из них, и я обнаружил, что они полны сомнений и страхов, они беспокоятся о будущем нашего клуба и команды.

Я хочу быть очень ясным. Когда я взял на себя это обязательство, я взял его с идеей сделать всё возможное. Вместе с избранным сегодня советом директоров и новым главным исполнительным директором мы будем работать над тем, чтобы построить для «Ювентуса» будущее, достойное его прошлого, славного прошлого, охватывающего 125 лет, которое привело этот клуб к спортивной славе и к тому, чтобы стать сильнейшим итальянским футбольным клубом», — приводит слова Ферреро официальный сайт туринцев.

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