«Боруссия» Мёнхенгладбах договорилась о переходе вратаря «Монпелье»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» достигла соглашения с французским «Монпелье» о переходе швейцарского голкипера Йонаса Омлина. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, «Боруссия» договорилась о контракте с Омлином до 2027 года. Соглашение носит устный характер. Мёнхенгладбахский клуб должен достичь договорённости с клубом швейцарца, обсудив сумму, которую немцы заплатят за переход футболиста. Сообщается, что за трансфер Омлина «Боруссия» может заплатить деньгами, полученными за переход Яна Зоммера в «Баварию».
29-летний Омлин выступает за «Монпелье» с 2020 года. Швейцарский голкипер сыграл 74 матча за французский клуб, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «Монпелье» рассчитан до 2024 года.
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