Хави — о матче 1/8 Кубка Испании: мы можем вылететь из турнира. Всегда бывают сюрпризы

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 1/8 финала Кубка Испании с «Сеутой» высказался о предстоящей встрече. Игра состоится завтра, 19 января, начало – в 22:00 мск.
«У нас есть опыт матча с «Интерсити», и мы попробуем преуспеть в этот раз. Самое главное – пройти в следующий раунд, сыграть хорошо. Мы не должны отклоняться от нашей цели, которая заключается в завоевании титулов. Мы должны доказать наше теоретическое превосходство. Длительные перелёты уже усложнили нам жизнь. Важно перенести наш успех с Суперкубка.
Но в матче с «Интерсити» мы были на грани промаха. Завтра мы можем вылететь из турнира. В любом случае будет нелегко. В Кубке всегда бывают сюрпризы», — приводит слова Хави издание Marca.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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