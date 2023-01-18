«Милан» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 18 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в рамках которого встретятся два миланских клуба — «Милан» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Россонери» занимают второе место в турнирной таблице Серии А после 18 матчей. Команда Стефано Пиоли набрала 38 очков. «Нерадзурри» располагаются на четвёртой строчке. В активе подопечных Симоне Индзаги 37 очков.

Красно-чёрные являются действующими победителями чемпионата Италии, в то время как чёрно-синие стали лучшим клубом страны за сезон до этого, при этом они одержали победу в последнем розыгрыше Кубка Италии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.