Хави — о де Йонге: у него есть качества, чтобы стать одним из лучших

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о полузащитнике Френки де Йонге, который мог покинуть каталонский клуб летом.
«Что изменилось в де Йонге? Я думаю, что он стал увереннее. Он чувствует себя комфортнее. Мы даём ему больше свободы, чтобы чувствовал себя развязанным. Он может отпустить ситуацию и, так сказать, вести машину, продолжая играть в качестве опорного хавбека. У него есть качества, чтобы быть одним из лучших. Я думаю, что он играет решающую роль. Мы придаём ему уверенность в том, что он делает и как делает, и это помогает», — приводит слова Хави издание Marca.
Следующий матч «Барселона» проведёт в рамках 1/8 финала Кубка Испании с «Сеутой». Матч состоится завтра, 19 января, начало – в 22:00 мск.
Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке:
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