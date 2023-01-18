Кокорин не выйдет в стартовом составе «Ариса» на матч Кубка Кипра с АПОЭЛом

Сегодня, 18 января, состоится матч, в котором в рамках Кубка Кипра встретятся «Арис» Лимасол и АПОЭЛ. Российский нападающий команды Алексея Шпилевского Александр Кокорин начнёт матч на скамейке запасных.

«Арис»: Вана Алвес, Кажу, Боачи, Гомис, Бенгтссон, Стемпиньски, Струски, Муссунда, Брорссон, Сзоке, Бабика.

АЕК набрал 44 очка в 19 матчах чемпионата Кипра и возглавил турнирную таблицу. «Арис» (34) – на четвёртом месте. «АПОЭЛ» (43) располагается на второй строчке в чемпионате.

За несколько часов до воскресной игры с АЕКом «Арис» организовал пре-пати в одной из зон отдыха Лимасола. Для болельщиков и их детей приготовили угощения, квизы, конкурсы, подарки. В качестве аниматоров выступили футболисты команды, которые по различным причинам пропускали матч.

Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней: