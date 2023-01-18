Стала известна зарплата Мудрика в «Челси»

С приходом новых владельцев «Челси» планирует уменьшить финансы, затрачиваемые на заработную плату игроков, в том числе это касается новичков. По сведениям издания The Athletic, украинский вингер Михаил Мудрик, недавно перешедший за сумму € 70 млн + € 30 млн бонусами, будет получать около € 109 тыс. в неделю.
Например, два воспитанника «Челси» получают куда большую сумму. Рубен Лофтус-Чик, который в данный момент травмирован, зарабатывает € 170 тыс. в неделю, а вингер Каллум Хадсон-Одои, который сейчас находится в аренде в «Байере», получает € 135,5 тыс. Владельцы надеются не только направить сэкономленные средства на другие цели, но и в случае неудачи с трансфером успешно продать футболиста, что в последние годы клубу удавалось с трудом, так как многие игроки имеют зарплату более € 225 тыс., что непомерно для многих других клубов.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
- 18 января 2023
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