Руслан Нигматуллин: трансфер Мевли в «Спартак» изначально выглядел странным
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о защитнике Михе Мевле, с которым «Спартак» расторг контракт.
«Трансфер Мевли в «Спартак» изначально выглядел странным. Игрок всем знакомый, но точно неспособный заменить Жиго. Он явно не прижился в команде. Может быть, Миха не подошёл по стилю игры… Возможно, сказалась разница в уровне игрока и команды. Думаю, что политика тут не сыграла никакой роли. Причина расторжения контракта именно спортивная», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Словенский защитник перешёл в стан красно-белых осенью на правах свободного агента. На счету футболиста четыре матча в Российской Премьер-Лиге и три в рамках Фонбет Кубка России.
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