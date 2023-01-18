Юрий Сёмин рассказал, кого считает лучшим игроком 2022 года
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, что считает лучшим игроком 2022 года нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Лучшим игроком 2022 года станет Месси. Всё видно невооружённым глазом. Конечно же, основное его достижение в прошлом году — титул чемпиона мира со сборной Аргентины. Я уверен, что именно Месси получит премию лучшего игрока от ФИФА. Лионель — единоличный фаворит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее в список лучших нападающих 2022 года из Южной Америки по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) попали Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).
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