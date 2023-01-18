Йоканович прокомментировал разгромную победу «Динамо» в матче с «Грин Херонс»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал разгромную победу московского клуба со счётом 8:0 в товарищеском матче с «Грин Херонс» из ОАЭ.
«Мы провели только девять тренировок и впервые вышли на товарищеский матч. Сегодня между командами была разница в классе, и мы одержали уверенную победу. Мы хотели равномерно распределить время между футболистами, так что все сыграли по 45 минут. Теперь впереди у нас ещё много работы.
Сейчас идёт подготовка к возобновлению сезона, и нормально, что игроки чувствуют усталость. Всё идёт по плану, и мы стремимся к нашей цели – подойти в оптимальной форме к старту чемпионата.
Нашей главной целью сейчас является развитие своих игроков. С нами на сборы поехало много молодых футболистов из «Динамо-2». Они здорово работают на тренировках. По итогам сборов мы посмотрим, кто из них сможет нам помочь. Что касается приобретений, то в ближайшее время мы не планируем совершать какие-то громкие трансферы», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.
- 18 января 2023
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