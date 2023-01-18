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Защитником ЦСКА Дивеевым интересуется клуб из Турции

Защитником ЦСКА Дивеевым интересуется клуб из Турции
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Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что футболистом армейцев интересуются несколько европейских клубов, в том числе команда из турецкой Суперлиги.

«Я думаю, что интерес со стороны европейских клубов к Дивееву сохраняется. Недавно был один звонок из клуба турецкой Суперлиги, но больше конкретных обращений в новом году пока не было», — приводит слова представителя Дивеева «РБ Спорт».

23-летний Дивеев выступает за армейцев с 2019 года. Всего за ЦСКА защитник сыграл 118 матчей, в которых забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Дивеева в € 6 млн. Ранее сообщалось об интересе к игроку ЦСКА со стороны клубов итальянской Серии A.

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