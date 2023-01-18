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«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии

«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии
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Сегодня, 18 января, состоится матч за Суперкубок Италии, в котором «Милан» сыграет с «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Стартовый свисток главного арбитра Фабио Марески прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали, Беннасер, Мессьяс, Диас, Леао — Жиру.

«Интер»: Онана — Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан — Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Джеко, Л. Мартинес.

«Милан» участвует в этой встрече на правах чемпиона итальянской Серии А. Команда опередила ближайшего соперника, «Интер», на два очка. «Нерадзурри» являются обладателем Кубка Италии. В финале команда обыграла «Ювентус» по исходу овертаймов со счётом 4:2.

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