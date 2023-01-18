Защитник «Ахмата» Богосавац: не думаю, что сборной Сербии на ЧМ не хватило именно меня

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал, как проходят тренировочные сборы грозненского клуба.

«Пока справляемся с нагрузкой. Первые три дня было тяжело, постоянно тянуло ноги. В одном номере живу с Владиславом Карапузовым. Между тренировками вместе отдыхаем. В свободное время общаюсь с новичками с Балкан. Одного из них знал до этого. Они уже адаптировались. «Партизан» станет самым сильным соперником на этих сборах.

Все думали, что сборная Сербии выйдет из группы на чемпионате мира, но нам, к сожалению, этого не удалось. Вся страна расстроилась. В сборной Сербии хорошие игроки на моей позиции. Не думаю, что ранний вылет с чемпионата мира связан с моим отсутствием», — сказал Богосавац в эфире клубного канала.