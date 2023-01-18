Кузяев: совершенно не следил за ЧМ, хотелось полежать на солнце, отключиться от футбола

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что практически не следил за прошедшим чемпионатом мира 2022 года в Катаре, посмотрев полностью только финал турнира между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).
«Следил ли за чемпионатом мира 2022 года в Катаре? Совершенно его не смотрел. Может быть, 15–20 минут только из каких-то матчей. Так что ничего не могу сказать по их качеству. Полностью увидел только финал — конечно, грандиозный получился. Не очень знаком с историей, но, кажется, это лучший финал чемпионата мира, не так ли? В то время, когда весь мир болел за Аргентину, я поддерживал Францию (улыбается). Стоит признать, что Аргентина лучше играла и заслужила победу.
Почему не смотрел остальное? Хотелось полностью отключиться от футбола — просто полежать на солнце, покупаться, отдохнуть. В мире столько разных развлечений, помимо футбола — ими и занимался», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».
- 18 января 2023
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