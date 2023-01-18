Анзор Кавазашвили: не сомневаюсь, что Месси станет лучшим игроком 2022 года

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен стать лучшим футболистом по итогам 2022 года.

«Не сомневаюсь, что Месси станет лучшим игроком 2022 года. Так должно быть при любых раскладах. Я бы ещё отметил Мбаппе, но в данной ситуации буду оценивать по чемпионату мира. Получается, что прямо сейчас нет игрока, который заслуживал бы награду больше, чем Лионель», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в финале чемпионата мира Месси и Мбаппе встретились в составах своих национальных команд — Аргентины и Франции соответственно. Победу в игре одержала команда Лионеля, обыграв своего соперника в серии пенальти — 4:2 (3:3 по исходу овертаймов).