«Зенит» ведёт переговоры о сотрудничестве с двумя бразильскими клубами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые ведут переговоры о партнёрских соглашениях с бразильскими футбольными клубами «Коринтианс» и «Фламенго».

«Новыми партнёрами «Зенита» могут стать «Коринтианс» и «Фламенго». «Фламенго» мы пригласили на турнир памяти Юрия Морозова, который ежегодно проходит в нашей академии. Надеюсь, они смогут приехать. Потому что для молодых ребят и девчонок очень важно тренироваться не только в своей системе, но и получать более широкое представление о том, как развивается футбол во всём мире. Плюс очень важны человеческие контакты, знакомство с культурой, традициями. Это даёт возможность внутреннего развития каждому игроку. Поэтому Бразилия у нас тоже один из основных векторов развития. И я уверен, что это не только игроки в основе «Зенита», но и другие формы сотрудничества, включая товарищеские игры, обмен тренерским опытом. Наши бразильские партнёры обладают такой же хорошей инфраструктурой, как и мы, а обмен опытом всегда идёт на пользу», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Зенит» объявил о сотрудничестве с казахстанским «Кайратом». Отметим, что в составе петербуржцев выступают семеро бразильцев: защитники Родригао, Дуглас Сантос и Роберт Ренан, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и нападающий Малком. Ещё один хавбек Ду Кейрос станет игроком сине-бело-голубых летом 2023-го, перейдя как раз из «Коринтианса».