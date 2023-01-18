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Защитник «МЮ» Мартинес рассказал, благодаря кому он решил сделать карьеру футболиста

Защитник «МЮ» Мартинес рассказал, благодаря кому он решил сделать карьеру футболиста
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал историю из детства, связанную с его отцом, благодаря которой он выбрал карьеру футболиста.

«Когда мне было около 13 лет, я был очень молод, а мой папа в то время работал каменщиком. Он сказал, что если я не буду играть в футбол, то ничего не добьюсь, что я должен сравнить футбол с работой каменщика.

Как-то отец решил взять меня с собой на работу. Помню, что я должен был быть там в семь утра. А я проспал, представьте себе! Я приехал туда где-то в 11 утра. Когда я прибыл, мой отец просто посмотрел на меня. Я помню, как будто это было вчера. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты понимаешь, что это не для тебя? Тебе нужно сделать карьеру в футболе». Именно тогда жребий был брошен», — приводит слова Мартинеса официальный сайт «красных дьяволов».

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