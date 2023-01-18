Ваут Вегорст дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 18 января, состоится перенесённый матч в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Кристиан Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Ваут Вегорст.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Натаниэл Клайн, Кристофер Ричардс, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейк Дукур, Уилл Хьюз, Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета, Уилфрид Заха, Одсонн Эдуард.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 47 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», заработал 39 очков.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.