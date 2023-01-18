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Игрок «МЮ» Лисандро Мартинес объяснил природу своей жёсткой манеры игры

Игрок «МЮ» Лисандро Мартинес объяснил природу своей жёсткой манеры игры
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, который получил прозвище Мясник за свой жёсткий стиль на поле, объяснил природу такого поведения, которая кроется в его нелёгком детстве.

«Думаю, этот опыт повлиял на меня очень сильно. Настолько, что это означает, что я никогда не забуду, откуда я родом. Я также думаю, что во мне есть что-то, с чем я родился, что, вероятно, является моим менталитетом.

В детстве я видел вещи, которые, возможно, другие не видели. Но жизнь сама по себе тяжёлая, вы всегда сталкиваетесь с трудными временами, и именно здесь вам нужно показать свою психологическую силу.

Это правда, что я вырос в семье, в которой у нас не было многого. Ничто никогда не падало с неба. Но моя семья всегда меня очень поддерживала, она привили много ценностей, которые сделали меня тем, кто я есть сейчас. Вы начинаете совершенствоваться как личность, вы работаете над многими вещами, вы учитесь, вы получаете опыт. Поэтому я очень горжусь всем, через что я прошёл, и это та сила, которая у меня есть сегодня», — приводит слова Мартинеса официальный сайт манкунианцев.

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