Игрок «МЮ» Лисандро Мартинес объяснил природу своей жёсткой манеры игры

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, который получил прозвище Мясник за свой жёсткий стиль на поле, объяснил природу такого поведения, которая кроется в его нелёгком детстве.
«Думаю, этот опыт повлиял на меня очень сильно. Настолько, что это означает, что я никогда не забуду, откуда я родом. Я также думаю, что во мне есть что-то, с чем я родился, что, вероятно, является моим менталитетом.
В детстве я видел вещи, которые, возможно, другие не видели. Но жизнь сама по себе тяжёлая, вы всегда сталкиваетесь с трудными временами, и именно здесь вам нужно показать свою психологическую силу.
Это правда, что я вырос в семье, в которой у нас не было многого. Ничто никогда не падало с неба. Но моя семья всегда меня очень поддерживала, она привили много ценностей, которые сделали меня тем, кто я есть сейчас. Вы начинаете совершенствоваться как личность, вы работаете над многими вещами, вы учитесь, вы получаете опыт. Поэтому я очень горжусь всем, через что я прошёл, и это та сила, которая у меня есть сегодня», — приводит слова Мартинеса официальный сайт манкунианцев.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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