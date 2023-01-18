Блинд: думал, что завершу карьеру в «Аяксе», но мне сказали, что не хотят меня видеть

Защитник «Баварии» Дейли Блинд раскрыл подробности своего ухода из родного для себя амстердамского «Аякса», с которым защитник расторг контракт.
«Я очень долго думал, что завершу карьеру именно в «Аяксе». Я полагал, что если мне суждено рано завершить карьеру, то это будет следующим летом, когда закончится мой контракт. Надеялся завоевать ещё один титул и попрощаться с клубом через парадную дверь.
Сейчас я должен думать, правда ли я сыграл свой последний матч за «Аякс»? Не должен ли был я выйти на это поле ещё один раз вместе со своим сыном Лоуэном? Я бы вёл его за руку, или он бы сидел у меня на плечах. Так же, как я, когда пришёл со своим отцом на трибуны в 90-е годы на его последний матч за «Аякс».
Но дошло до того, что мне не рады в клубе, членом которого я являюсь с семи лет. 26 декабря руководство заявило мне, что они не хотят меня видеть на начале тренировочного процесса, который стартовал 27 декабря. Всё пришло к расторжению контракта. Это был конец мучительных американских горок, длившихся несколько недель», — приводит слова Блинда Reddit.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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