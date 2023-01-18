«Валенсия» разгромила «Спортинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
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Сегодня, 18 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Спортинг» принимал «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Эль-Молинон» в Хихоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Мунуэры Монтеры прозвучал в 21:00 мск.
Гости открыли счёт на 10-й минуте встречи благодаря голу уругвайского нападающего Эдинсона Кавани. На 21-й минуте Джастин Клюйверт с передачи Андре Алмейды укрепил преимущество «летучих мышей». На 39-й минуте 35-летний форвард Эдинсон Кавани после паса Самуэла Лино оформил дубль и довёл счёт до разгрома. На 64-й минуте бразильский форвард Самуэл Лино отличился сам (ассистировал ему испанец Уго Дуро), установив итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «Валенсии».
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