Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» разгромила «Спортинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Валенсия» разгромила «Спортинг» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании
Комментарии

Сегодня, 18 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Спортинг» принимал «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Эль-Молинон» в Хихоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Мунуэры Монтеры прозвучал в 21:00 мск.

Гости открыли счёт на 10-й минуте встречи благодаря голу уругвайского нападающего Эдинсона Кавани. На 21-й минуте Джастин Клюйверт с передачи Андре Алмейды укрепил преимущество «летучих мышей». На 39-й минуте 35-летний форвард Эдинсон Кавани после паса Самуэла Лино оформил дубль и довёл счёт до разгрома. На 64-й минуте бразильский форвард Самуэл Лино отличился сам (ассистировал ему испанец Уго Дуро), установив итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу «Валенсии».

Кубок Испании. 1/8 финала
18 января 2023, среда. 21:00 МСК
Спортинг Хихон
Хихон
Окончен
0 : 4
Валенсия
Валенсия
0:1 Кавани – 10'   0:2 Клюйверт – 21'   0:3 Кавани – 39'   0:4 Лино – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023