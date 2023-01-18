Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ. Одна из них оказалась легче

Аргентинские футболисты туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария и Леандро Паредес взвесили золотые медали, врученные игрокам за победу на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре, и получили удивительные результаты.

Первым на весы свою медаль положил Ди Мария, получив результат, равный 441 грамму. Награда же Паредеса оказалась легче: 429 граммов. Футболисты аргентинской сборной с юмором восприняли вскрывшийся факт. Ди Мария со смехом воскликнул: «Моя медаль тяжелее!» Паредес же отшутился: «Кто-то украл у моей несколько граммов».

Напомним, Аргентина завоевала золотые медали, обыграв в финале турнира сборную Франции (3:3, 4:2 пен.). Паредес на турнире сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями. Ди Мария забил гол в финале чемпионата мира, добавив к нему одну голевую передачу.