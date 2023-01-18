«Если вы вылетите, то прятаться будет негде». Фанаты «Севильи» обратились к игрокам
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Болельщики «Севильи» перед въездом на тренировочную базу клуба вывесили угрожающий баннер. Напомним, андалусийцы занимают 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 17 туров.
«Если вы вылетите, то прятаться будет негде», — говорится в сообщении, которое оставили фанаты.
Ранее сообщалось, что Владимиром Сычевым до трансфера из «Оренбурга» в «Крылья Советов» интересовалась «Севилья». Также стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, который является воспитанником «Севильи», может возглавить испанский клуб. В ней он начинал также свою тренерскую карьеру.
«Севилья» уступила в гостях «Жироне»:
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