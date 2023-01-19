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«Барселона» установила отступные в размере € 400 млн за своего 18-летнего новичка

«Барселона» установила отступные в размере € 400 млн за своего 18-летнего новичка
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«Барселона» объявила о подписании 18-летнего нападающего Лукаса Романа, за которого каталонцы отдали около € 1,2 млн аргентинскому клубу «Ферро». Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, контракт игрока будет действовать до лета 2026 года, а в его контракте будет сумма отступных в размере € 400 млн.

Молодой футболист выступает за клуб с семи лет и прошёл несколько возрастных академий клуба, прежде чем перейти в первую команду. Также он выступает за юниорские сборные Аргентины, начиная с U13 и заканчивая U20, которую в данный момент возглавляет бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано.

«Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила турнирную таблицу:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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