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«Интер» выиграл седьмой Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом»

«Интер» выиграл седьмой Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом»
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«Интер» встречался с «Миланом» в матче за Суперкубок Италии 2023 года, который проходил сегодня, 19 января. Встреча завершилась разгромной победой «нерадзурри» 3:0. Матч проходил на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Данная победа стала для «Интера» седьмой в истории. По этому показателю команда Симоне Индзаги сравнялась с «Миланом», у которого также семь побед в Суперкубке Италии. Лишь один клуб опережает миланские команды по количеству побед в этом турнире — туринский «Ювентус», побеждавший девять раз.

.«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко с передачи Николо Барелло открыл счёт в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера». Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил ещё один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счёт встречи — 3:0.

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