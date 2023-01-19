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Симоне Индзаги побеждал во всех своих четырёх матчах за Суперкубок Италии

Симоне Индзаги побеждал во всех своих четырёх матчах за Суперкубок Италии
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги одержал четвёртую победу в Суперкубке Италии, обыграв в очередном матче за трофей «Милан» 3:0.

Индзаги, ранее работавший в римском «Лацио», дважды одерживал победу в Суперкубке вместе с «орлами»: в 2018 и 2020 годах. У руля «Интера» итальянский тренер выиграл второй Суперкубок подряд (2022 и 2023). Примечательно, что Индзаги приводил свои команды к победе в этом турнире каждый раз, когда ему доводилось в нём участвовавать.

«Нерадзурри» вышли вперёд уже на 10-й минуте, когда итальянский полузащитник Федерико Димарко с передачи Николо Барелло открыл счёт в матче. На 21-й минуте боснийский форвард Эдин Джеко после паса защитника Алессандро Бастони укрепил преимущество «Интера». Во втором тайме «Милан» больше владел мячом и чаще проводил острые атаки, но соперник забил ещё один гол. На 77-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес после передачи Милана Шкриньяра установил итоговый счёт встречи — 3:0.

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