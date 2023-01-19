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Представитель «ПСЖ» встретился с агентом хорватского полузащитника «Ренна»

Представитель «ПСЖ» встретился с агентом хорватского полузащитника «Ренна»
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Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш встречался с представителем хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера, сообщает Index. По информации источника, столичный клуб заинтересован в переходе бронзового призёра чемпионата мира 2022 года в свой состав.

В этом сезоне 24-летний Майер провел 23 матча, забив два гола и сделав две результативные передачи во всех клубных турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в € 22 млн.

На чемпионате мира Майер принял участие в семи встречах, отметившись одним голом.

В октябре 2022 года Майер продлил контракт с «Ренном». Срок нового соглашения с 24-летним хорватом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе к Майеру со стороны мадридского «Реала».

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