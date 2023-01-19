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«Бавария» разрешит Зоммеру уйти, если он не захочет конкурировать с Нойером

«Бавария» разрешит Зоммеру уйти, если он не захочет конкурировать с Нойером
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Мюнхенская «Бавария» намерена разрешить швейцарскому голкиперу Яну Зоммеру покинуть клуб в случае, если Мануэль Нойер вернётся летом в свою былую форму и Зоммер не захочет конкурировать за место в основе, сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что голкипер отправился в Мюнхен для прохождения медосмотра перед официальным объявлением о переходе в стан рекордмайстера. Медицинское обследование Зоммер должен пройти вечером 18 января. «Бавария» заплатит за вратаря сборной Швейцарии € 8 млн. Ещё € 1,5 млн «Боруссия» может получить в качестве бонусов.

Напомним, «Бавария» начала активно интересоваться Зоммером после известия о травме основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, который получил повреждение во время отпуска.

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