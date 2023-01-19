Де Хеа: не понимаю, почему «Арсенал» не играет на этой неделе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Мы потеряли контроль над игрой, а затем они начали создавать моменты и забили со штрафного. Если мы хотим побеждать в этих матчах, мы должны контролировать их до конца. Сегодня мы потеряли два очка. Я был доволен своим сейвом в первом тайме и думал, что всё кончено, поэтому я просто коснулся его пальцами, а через несколько минут мы забили, так что это было хорошо. Однако в конце было не очень хорошо, потому что мы упустили победу. Они забили гол и, в конце концов, заслужили это очко.

Потеря Каземиро в воскресенье — большой удар. Я не понимаю, почему «Арсенал» не играет, ведь мы должны играть на той же неделе, а они — нет. Теперь нам не хватает одного из наших лучших игроков.… Я не понимаю», — приводит слова де Хеа BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Кристал Пэлас», в свою очередь, находится на 12-м месте (29).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 22 января.

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