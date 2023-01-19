Де Хеа: не понимаю, почему «Арсенал» не играет на этой неделе

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Мы потеряли контроль над игрой, а затем они начали создавать моменты и забили со штрафного. Если мы хотим побеждать в этих матчах, мы должны контролировать их до конца. Сегодня мы потеряли два очка. Я был доволен своим сейвом в первом тайме и думал, что всё кончено, поэтому я просто коснулся его пальцами, а через несколько минут мы забили, так что это было хорошо. Однако в конце было не очень хорошо, потому что мы упустили победу. Они забили гол и, в конце концов, заслужили это очко.
Потеря Каземиро в воскресенье — большой удар. Я не понимаю, почему «Арсенал» не играет, ведь мы должны играть на той же неделе, а они — нет. Теперь нам не хватает одного из наших лучших игроков.… Я не понимаю», — приводит слова де Хеа BBC.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Кристал Пэлас», в свою очередь, находится на 12-м месте (29).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 22 января.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
- 19 января 2023
-
02:58
-
02:55
-
02:52
-
02:07
-
01:47
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:29
-
01:14
-
01:01
-
00:55
-
00:41
-
00:35
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:06
-
00:01
- 18 января 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:40
-
23:21
-
23:14
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:34
-
22:30
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
22:02
-
21:55