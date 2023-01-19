Парфёнов: «Спартаку» нужен атакующий футболист, который может делать разницу и результат

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне главный тренер ФК «Родина» Дмитрий Парфенов высказался о трансферной кампании московского клуба в зимнее окно.



«Надо быть внутри, чтобы точно понимать уровень потенциальных новичков. — Конечно, хочется, чтобы в составе были свои пацаны, но надо, чтобы и пацаны тоже давали повод. Искусственно-то тоже не получится. С другой стороны, если не давать шансов, тоже не узнаешь, кто на что способен.



Момент с риском подписания легионеров на фоне позиции ФИФА тоже надо учитывать — ты тратишь деньги на игрока, а он в любой момент собрал вещи и уехал. А на него рассчитывали. Мне кажется, в жизни надо верить людям и окружать себя теми, кому ты полностью доверяешь. Так же, наверное, и в этой ситуации.



Честно говоря, в подробностях не знаю, кого они ищут, хотя сейчас на сборах мы с красно-белыми живем в соседних корпусах отеля. Но я их пока не видел. Да и придешь туда — а к кому? Никого уже там не знаю.



Был Жиго — была пара центральных защитников. А сейчас на этой позиции игроки все равно тасуются. Так что, да, «Спартаку» нужен игрок обороны, а также атакующий футболист, который может делать разницу и результат», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».