Александр Гацкан: у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от выступлений желто-синих во второй части сезона. Гацкан отметил, что команда должна отлично выступить во второй части сезона.



«Жду интересных матчей во второй части сезона и надеюсь, что будет борьба за чемпионство. Но, скорее всего, «Зенит» никого не подпустит к себе. Что касается «Ростова», думаю, что у команды все будет хорошо. Там достойный подбор игроков. Я бы даже сказал, что «Ростов» отлично выступит во второй части сезона», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».



Напомним, после 17 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Зенит» после 17 сыгранных матчей набрал 42 очка, опережая «Ростов» на семь баллов.