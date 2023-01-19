Александр Гацкан: у «Ростова» все будет хорошо во второй части сезона
Поделиться
Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от выступлений желто-синих во второй части сезона. Гацкан отметил, что команда должна отлично выступить во второй части сезона.
«Жду интересных матчей во второй части сезона и надеюсь, что будет борьба за чемпионство. Но, скорее всего, «Зенит» никого не подпустит к себе. Что касается «Ростова», думаю, что у команды все будет хорошо. Там достойный подбор игроков. Я бы даже сказал, что «Ростов» отлично выступит во второй части сезона», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».
Напомним, после 17 туров РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Зенит» после 17 сыгранных матчей набрал 42 очка, опережая «Ростов» на семь баллов.
Комментарии
- 19 января 2023
-
02:58
-
02:55
-
02:52
-
02:07
-
01:47
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:29
-
01:14
-
01:01
-
00:55
-
00:41
-
00:35
-
00:26
-
00:21
-
00:19
-
00:06
-
00:01
- 18 января 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:40
-
23:21
-
23:14
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:50
-
22:34
-
22:30
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
22:02
-
21:55
Партнерский контент