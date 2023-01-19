«Обычно, когда я ухожу, клуб очень сожалеет». Конте – о возможной отставке из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о слухах о своей возможной отставке из «Тоттенхэм Хотспур».

«Я этого не читаю и не слышу, но люди, которые меня знают, не скажут вам, что я плохой тренер. Ни один из клубов, в которых я работал, не был недоволен моей приверженностью и тем, что я им дал. Обычно, когда я ухожу, клуб очень сожалеет об этом, потому что они видят, как я работаю, и то, что я делаю. В этом аспекте я действительно доволен тем, какой я есть. Я отдаю все ради клуба. Не только за «Тоттенхэм», но и за «Интер», «Ювентус» и за каждый клуб, где я был тренером. Это нормально, что когда я заканчиваю день, я устаю, потому что много работаю в клубе. И по этой причине они хотят, чтобы я остался надолго», — приводит слова Конте Daily Mail.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 33 очка.

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