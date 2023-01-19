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Гвардиола: после завершения карьеры хочу стать хорошим 90-килограммовым дедушкой

Гвардиола: после завершения карьеры хочу стать хорошим 90-килограммовым дедушкой
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что собирается делать после завершения тренерской карьеры.

«Я вернусь в Барселону, я скучаю по 25 градусам на протяжении 11 месяцев, скучаю по еде, морю, запаху моря, открываю утром шторы и ты видишь этот свет в твоих глазах, много друзей. Я скучаю, вернусь на стадион из Барселоны, чтобы сидеть там и смотреть игры клуба моего сердца и наслаждаться там футболом, и делать много-много вещей, которые я пока не могу делать, например, научиться готовить, путешествовать по местам, где я не был, играть в гольф каждый божий день, есть как можно больше, чтобы стать хорошим 90-килограммовым дедушкой, такими вещами я буду заниматься», — приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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