«Стая волков, эмоционально расшатанные». Арбитр Щетинин – о футболистах сборной Бразилии

Австралийский арбитр российского происхождения Антон Щетинин, который работал на ЧМ-2022 в Катаре рассказал, почему не хотел судить матчи сборной Бразилии.

«Единственные, кого я прямо остерегался судить — бразильцы. Уже имели опыт работать на их матчах ранее — это просто несносные дети. Эмоционально очень расшатанные. Как стая волков, каждый раз бьются друг за друга перед арбитром. Может, привыкли, что их выходки на родине судят лояльно, но бразильцев очень тяжело судить. Нужно быть крайне эмоционально стабильным человеком, чтобы контролировать их поведение. Те же аргентинцы, хотя об их поведении много чего писали, гораздо более уравновешенные, чем бразильцы», — приводит слова Щетинина Sport24.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии.