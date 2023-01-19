Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» мог и уступить в концовке игры с «Кристал Пэлас»

Португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о ничьей в матче перенесённого 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Игра закончилась сегодня, 19 января, со счётом 1:1.
«Мы знали, что здесь трудно играть. Мы могли и уступить в концовке. В данный момент уже ничего не поделаешь.
Мы действительно разочарованы результатом, однако следующая игра близка. Нам необходимо подготовиться к ней. Не так много времени, чтобы восстановиться», — цитирует 28-летнего полузащитника BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 39 баллов. «Кристал Пэлас», в свою очередь, располагается на 12-м месте (29). Свой следующий матч манкунианцы проведут на выезде с «Арсеналом». Игра пройдёт 22 января.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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