Защитник «Ромы» Карсдорп может продолжить карьеру в АПЛ

Голландский защитник «Ромы» Рик Карсдорп может перейти в клуб из чемпионата Англии. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Отмечается, что к 27-летнему игроку проявляет интерес «Саутгемптон». Карсдорп не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью.

Напомним, Карсдорп перешёл в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году. С 2019 по 2020 год защитник выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В нынешнем сезоне голландец принял участие в девяти матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.



«Рома» набрала 34 очков в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (47).

«Рома» победила «Сандерленд» в товарищеском матче. Видеоролик: