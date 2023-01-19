Защитник «Ромы» Карсдорп может продолжить карьеру в АПЛ

Голландский защитник «Ромы» Рик Карсдорп может перейти в клуб из чемпионата Англии. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Отмечается, что к 27-летнему игроку проявляет интерес «Саутгемптон». Карсдорп не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью.
Напомним, Карсдорп перешёл в «Рому» из «Фейеноорда» в 2017 году. С 2019 по 2020 год защитник выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В нынешнем сезоне голландец принял участие в девяти матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
«Рома» набрала 34 очков в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (47).
«Рома» победила «Сандерленд» в товарищеском матче. Видеоролик:
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