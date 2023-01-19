Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сербский игрок ЦСКА Зделар поделился подробностями изучения русского языка

Сербский игрок ЦСКА Зделар поделился подробностями изучения русского языка
Комментарии

Сербский хавбек ЦСКА Саша Зделар рассказал, как у него продвигается изучение русского языка. Футболист перебрался в столичный клуб из «Партизана» в июле 2022 года. В 19 матчах сезона за армейцев серб результативными действиями не отметился.

«В Москве не так много людей, говорящих на английском, поэтому мне приходится учить русский, регулярно практикую его в магазинах и ещё где‑то на улице. Да, когда мы с Миланом Гаичем один на один, то говорим на сербском, но вокруг нас часто ребята из команды, и в таких случаях мы переходим на английский, испанский или русский.

Хоть русская и сербская культура имеют совсем небольшие отличия, были вещи, которые я не понимал. Например, парковка, просто беда.

Как‑то мы с девушкой пошли в ресторан, и я не понял, как оплатить: в Сербии всё обычно происходит совсем иначе. Я начал спрашивать прохожих: «Что делать, что делать?», но никто на английском не говорил. Наконец, нашлась пара, мужчина и женщина вроде бы меня понимали. Но они подумали, что я прикалываюсь над ними: мол, говорю по‑английски, но с русским акцентом. Потом объяснились, всё встало на свои места. Теперь знаю, как оплатить парковку (смеётся)», – цитирует Зделара «Матч ТВ».

Новость по теме
Зделар: Федотов очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023