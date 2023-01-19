Сербский игрок ЦСКА Зделар поделился подробностями изучения русского языка

Сербский хавбек ЦСКА Саша Зделар рассказал, как у него продвигается изучение русского языка. Футболист перебрался в столичный клуб из «Партизана» в июле 2022 года. В 19 матчах сезона за армейцев серб результативными действиями не отметился.

«В Москве не так много людей, говорящих на английском, поэтому мне приходится учить русский, регулярно практикую его в магазинах и ещё где‑то на улице. Да, когда мы с Миланом Гаичем один на один, то говорим на сербском, но вокруг нас часто ребята из команды, и в таких случаях мы переходим на английский, испанский или русский.

Хоть русская и сербская культура имеют совсем небольшие отличия, были вещи, которые я не понимал. Например, парковка, просто беда.



Как‑то мы с девушкой пошли в ресторан, и я не понял, как оплатить: в Сербии всё обычно происходит совсем иначе. Я начал спрашивать прохожих: «Что делать, что делать?», но никто на английском не говорил. Наконец, нашлась пара, мужчина и женщина вроде бы меня понимали. Но они подумали, что я прикалываюсь над ними: мол, говорю по‑английски, но с русским акцентом. Потом объяснились, всё встало на свои места. Теперь знаю, как оплатить парковку (смеётся)», – цитирует Зделара «Матч ТВ».